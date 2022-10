Maggiorenne in monopattino senza casco, multa annullata. Il Giudice di Pace boccia l’ordinanza genovese

L’uomo era stato sanzionato nel gennaio scorso in via delle Fontane e subito aveva fatto ricorso. La sentenza, depositata il 4 ottobre, conferma il principio per cui, salvo i temi comprese nel titolo V della Costituzione, una norma locale non può essere più restrittiva di quella nazionale

Il provvedimento comunale, invece, prescrive il casco per i maggiorenni mentre la legge nazionale lo impone solo ai minorenni. Moltissime le persone sanzionate, molte delle quali hanno pagato senza far ricorso e non potranno avere indietro la cifra pagata.

La sentenza del Giudice di Pace, stabilendo che il verbale deve essere annullato,, suona il “De Profundis” all’ordinanza comunale.

[Continua sotto]

Lo stesso Comune, chiamato a rispondere a proposito dell’ordinanza da cui discende la sanzione, aveva alzato bandiera bianca scrivendo «valutate le doglianze di parte appare doveroso precisare che quanto sostenuto in ricorso si fonda su fatti certi e incontrovertibili. Infatti i Tribunali amministrativi regionali, così come l’indirizzo giurisprudenziale attuale, hanno dichiarato illegittime le ordinanze sindacali che imponevano ai conducenti maggiorenni di monopattini elettrici di indossare il casco protettivo».

Mi piace: Mi piace Caricamento...