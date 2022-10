Regione, 275 mila euro per bonificare i siti inquinati

A Genova 200mila euro per l’intervento di bonifica della falda nell’area di via Manara a Sestri Ponente

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Ambiente e alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, ha disposto l’assegnazione di 275mila euro per la realizzazione di interventi di bonifica di siti inquinati nei Comuni di Genova e La Spezia.

Nello specifico saranno assegnati al Comune di Genova 200mila euro per un intervento di bonifica della falda nell’area di Via Manara a Sestri Ponente e circa 75mila euro al Comune della Spezia per un intervento di messa in sicurezza permanente dell’area ex Malco di via del Canaletto.

Per quanto riguarda Sestri Ponente verrà concluso un intervento di bonifica della falda definitivo dopo anni di interventi tampone di rimozione degli idrocarburi. Il progetto è in corso di sviluppo da parte del Comune di Genova.

Per quanto riguarda l’intervento alla Spezia, anche in questo caso il Comune sta predisponendo il progetto di bonifica, agendo in sostituzione del responsabile, per arrivare alla gestione definitiva dei materiali di scavo in una ex area produttiva.

“I finanziamenti sono stati assegnati per l’annualità 2023 e serviranno a favorire gli investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza del territorio e per ridurre l’inquinamento ambientale – spiega l’assessore regionale Giacomo Giampedrone – entrambi gli interventi porteranno alla conclusione due interventi che hanno già avuto altri contributi di Regione e che con questo ultimo stanziamento si portano a compimento”

