Palazzo Nicolosio Lomellino protagonista Dei Rolli Days

Palazzo Nicolosio Lomellino, gioiello di proprietà privata di Via Garibaldi 7, tra i più affascinanti Palazzi dei Rolli di Genova, apre alla visita il suo Giardino e il primo Piano Nobile, che ospita la mostra “I costumi di Adelaide Ristori. Teatro e alta moda” in occasione della imminente edizione dei Rolli Days, al via oggi.

Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 ottobre sarà possibile visitare il Palazzo, dal cortile con l’ammiratissimo Ninfeo fino all’incantevole Giardino Segreto, che offre ai visitatori scorci scenografici tra cui il percorso della galleria dei Cesari con la sua prospettiva unica della Grotta di Adone che caccia; all’interno sarà visitabile il primo Piano Nobile con gli affreschi di Bernardo Strozzi che ospita – fino al 22 gennaio 2023– l’affascinante mostra di costumi di Adelaide Ristori, mirabile attrice ottocentesca.

Le visite guidate partiranno dal cortile del Palazzo venerdì 14, dalle 15:15 alle 18:30; sabato 15, dalle ore 10:15 alle ore 20:30; domenica 16, dalle ore 10:15 alle ore 18:30. È necessaria la prenotazione telefonica (tel. 393 82 46 228).

Palazzo Nicolosio Lomellino in occasione dei Rolli Days offre l’opportunità di accedere – con un biglietto unico ridotto a € 8,00, inclusa visita guidata – alla mostra “I costumi di Adelaide Ristori. Teatro e alta moda” allestita negli spazi del primo Piano Nobile e al Giardino Segreto.

