Palpeggia una ragazza sul bus. Dopo 5 anni finisce nel carcere di Pontedecimo

Il maniaco è finalmente finito dietro le sbarre dove dovrà scontare un anno di reclusione

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Genova, a seguito di ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Genova, hanno tratto in arresto un 45enne. L’uomo, è stato condannato a scontare una pena detentiva di quasi un anno di reclusione, perché responsabile di violenza sessuale, reato commesso in questo capoluogo nel settembre del 2017, quando il soggetto venne tratto in arresto in flagranza del reato poiché sorpreso nell’atto di palpeggiare una donna a bordo di un autobus cittadino. L’arrestato è stato associato presso il carcere di Genova Pontedecimo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...