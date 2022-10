31 anni dopo la morte di Freddie Mercury, i Queen pubblicano una sua canzone inedita

Si chiama “Face it alone” ed è stata ripulita e ricucita dai tecnici del suono della band. Il brano risale alle sessions dell’album The Miracle, uscito nel 1989 due anni prima della morte di Mercury, ma faceva parte delle tracce scartate. È, però, già ascoltabile su Youtube. Ascoltatela con noi e diteci cosa ne pensate

I fan la attendevano perché Brian May e Roger Taylor, il chitarrista e il batterista dei Queen, avevano annunciato di aver trovato le tracce di “Face it alone” tra le registrazioni dell’album “The Miracle”, il penultimo disco della band a cui ha preso parte il cantante zanzibarino. Erano 30 i brani registrati e Face it alone, mai ascoltato prima, sarà pubblicato per la ristampa dell’album che uscirà il prossimo 18 novembre.

L’annuncio era stato dato poco prima del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II: «Abbiamo trovato una piccola chicca con Freddie, di cui ci eravamo quasi dimenticati», avevano dichiarato i Queen.

Il lavoro dei tecnici del suono è stato lungo e meticoloso, necessario per ripulire il nastro e resuscitare la voce di Freddie. Ascoltarla è un’emozione incredibile.

“Face it Alone” farà parte di un cofanetto, “The Miracle Collector’s Edition”, che uscirà il 18 novembre e che comprenderà 6 inediti, takes e outtakes delle sessioni di registrazione dell’album, interviste, versioni demo. Dal 18 novembre sarà disponibile anche un vinile 7 pollici a tiratura limitata.

Non si tratta della prima canzone cantata da Mercury pubblicata dopo la morte, ma dalle ultime sono passati 8 anni e prima dell’annuncio del ritrovamento nessuno pensava che potesse esistere un altro brano inedito. Nell’album Queen Forever del 2014, infatti, la band aveva incluso tre brani inediti cantati da Mercury: Let Me in Your Heart Again, Love Kills e There Must Be More to Life Than This.

