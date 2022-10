Muore nell’incendio della sua camera in una rsa di Busalla

L’uomo, che era seguito dai servizi sociali, è stato trovato già avvolto dalle fiamme dal personale della residenza sanitaria per anziani, che ha chiamato i soccorsi

È successo poco dopo le 14:30 del 13 ottobre. Oltre ai Vigili del fuoco, sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118: l’auto medica Golf7 e l’ambulanza della Croce Verde di Busalla, ma per il 66enne non c’era già più nulla da fare: è morto sul posto per le ustioni riportate.

Non è stato ancora chiarito se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario dell’uomo.

Il pm di turno Luca Monteverde ha disposto l’autopsia.

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...