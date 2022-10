Screening gratuito per maculopatie e glaucoma. Appuntamento domenica dalle 10 alle 17 in piazza De Ferrari

La campagna è organizzata dea Clinica Oculistica Universitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino IRCCS in collaborazione con l’associazione di pazienti Comitato Macula, il Lions Club Genova Sant’Agata Alta Val Bisagno e la Fondazione Banca degli Occhi Melvin Jones

Si chiama “Occhio alla Vista” la campagna di screening per le maculopatie e glaucoma che si terrà a Genova domenica 16 ottobre dalle 10 alle 17 in piazza De Ferrari

Lo screening si terrà all’interno dell’Unità Mobile della Croce Bianca che per l’occasione sarà equipaggiata con uno strumento OCT di ultima generazione indispensabile per la diagnosi precoce delle maculopatie e uno strumento per misurare la pressione oculare. I medici della Clinica Oculistica, tra cui Massimo Nicolò, Aldo Vagge, Carlo Cutolo e Chiara del Noce saranno a disposizione dei cittadini che vorranno sottoporsi a questi screening gratuiti e nel caso dovessero riscontrare dei problemi verranno presi in carico e gestiti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...