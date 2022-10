Lite a Sampierdarena: un arrestato e quattro denunciati

È successo all’una e mezza di notte. Quattro i denunciati per rissa, in ventunenne in manette per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate

La Polizia di Stato ha arrestato un 28enne per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, denunciandolo inoltre, unitamente ad altri 4 uomini per rissa.

Due pattuglie dell’U.P.G e S.P. e una del Commissariato Centro, allertate dai residenti della zona hanno raggiunto un locale della zona nei pressi del quale si stava consumando una rissa.

Dopo aver ripristinato l’ordine, un equipaggio notava che il 28enne, soggetto attivo del tafferuglio, si stava dando alla fuga imboccando Vico Raffetto. È iniziato quindi un breve inseguimento durante il quale l’uomo ha colpito gli agenti con ginocchiate e gomitate nel tentativo di farli desistere.

L’epilogo è avvenuto nei pressi del Lungo Mare Canepa dove i poliziotti hanno intercettato e contenuto il fuggitivo che continuava a colpirli con calci e gomitate. Dopo il trasporto in Questura, l’Autorità Giudiziaria informata in merito ha disposto per oggi il rito in direttissima.

Il 28enne e gli altri 4 giovani sono stati inoltre denunciati per rissa.

