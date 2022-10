Chiusura dell’ufficio delle Entrate a San Quirico, il fronte del “no”

Camera del Lavoro, Sindacato Pensionati e Funzione Pubblica Cgil hanno chiesto ai vertici dell’Agenzia delle Entrate e al Sindaco di Genova un incontro urgente circa la chiusura dell’Ufficio di San Quirico

«La scelta di chiudere un presidio pubblico periferico è molto grave – dicono Cgil Genova, Spi Cgil Genova e FP Cgil Genova – perché non tiene conto del danno a tutta l’utenza, non solo la più anziana, cancella un presidio dello Stato sul territorio, induce a credere che da parte del Governo centrale ci sia un abbassamento della guardia rispetto alla lotta contro l’evasione e l’elusione fiscale. Alla luce delle ormai prossime assunzioni e del corposo piano concorsuale presentato per il biennio 2022-2023 la giustificazione di tale scelta individuata nella carenza di personale appare poco credibile».

Per quanto sopra Camera del lavoro, Sindacato Pensionati e Funzione Pubblica Cgil hanno chiesto un incontro urgente per discutere la questione.

