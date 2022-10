CucinaLiguria Cna porta la canapa nel piatto e nel bicchiere

Sabato 8 ottobre si terrà al Porto Antico un laboratorio di prodotti artigianali liguri aromatizzati a base della pianta erbacea



Quanti sono gli utilizzi della canapa in cucina? Svariati, come sarà possibile scoprire nel laboratorio che si terrà sabato 8 ottobre alle ore 13.00 a CucinaLiguria, l’evento organizzato da CNA Genova sulla filiera della cucina ligure che si svolgerà dal 7 al 9 novembre al Porto Antico di Genova, con prodotti del territorio, utensili della tradizione, laboratori e show cooking.

La Liguria è fascino, complessità, contrasti. Ma anche innovazione. Ed è proprio l’innovazione la mission de La Fattoria di Pol, l’azienda agricola di Borghetto Santo Spirito conosciuta principalmente per la coltivazione aeroponica (ovvero con le radici in aria) di basilico e per la coltivazione naturale in terra di ortaggi da semi antichi e canapa. Sarà proprio quest’ultima pianta, nella varietà Canapa Sativa Legale, ad essere protagonista del lab, che sarà guidato da ONAV Genova. Il laboratorio rappresenta l’occasione per conoscere prodotti liguri aromatizzati a base di olio essenziale di canapa, con la collaborazione del Ristorante Teresa di Pegli, la Macelleria Rossocarne di via Ravecca, l’Agrigelateria Dalpian e l’Honey Bar.

[Continua sotto]

“Finocchietto, lavanda, liquirizia, rosmarino, sono aromi e sentori a cui siamo abituati e che arricchiscono e caratterizzano piatti della cucina più ricercata – spiega Paolo Gazzotti, titolare de La Fattoria di Pol -. Poter utilizzare anche la canapa nella cucina gourmet significa aprirsi a un ampio e saporito ventaglio di esperimenti e di possibilità. Negli ultimi anni ci siamo resi conto che sempre più chef stanno iniziando a includerla nelle proprie ricette: le sue numerose proprietà benefiche, così come le diverse combinazioni di gusti, dai più decisi ai più armonici, si sposano infatti perfettamente con le preparazioni più salutari e ricercate. E così abbiamo deciso di metterci alla prova anche noi”.

L’essenza del LAB

La Canapa Light de La Fattoria di Pol nasce da tecniche di agricoltura naturali e non rispettose per l’ambiente. Grazie a L’Essenzia di Orco Feglino (SV) e alle loro tecniche di distillazione a colonna di vapore, è stato creato un olio essenziale perfetto per essere utilizzato in cucina. L’obiettivo è quello di offrire un prodotto dalla qualità ineccepibile, che conserva tutte le proprietà organolettiche della pianta, senza cannabinoidi – preservando allo stesso tempo la natura artigianale ligure. L’olio conserva infatti tutta la parte aromatica e terpenica delle infiorescenze di canapa: per ottenerne soli 150 ml, vengono utilizzati circa 19 kg di infiorescenza fresca della varietà Vitamin Kush. L’olio essenziale è diventato ingrediente della mortadella di Rossocarne, prepaprata con amore artigiano da Mauro Tedone, così come per il miele di Gennaro Acampora, bartender e apicoltore e per il gelato al fior di latte di stalla di Rossiglione dell’Agrigelateria Dalpian. Durante il lab sarà anche possibile assaggiare i finger food dello chef Matteo Badaracco di Rossocarne Macelleria e della chef Tina Cosenza del Ristorante Teresa, sarà possibile assaggiare ricette tradizionali ma attualizzate, genuine ma raffinate. Vere e proprie sinestesie gastronomiche pensate per un’esperienza a cinque sensi, in un viaggio nella Liguria dei cambiamenti e della sostenibilità.

La Fattoria di Pol

Siamo un’azienda agricola innovativa di Borghetto Santo Spirito, dove coltiviamo canapa naturale con il brand 602 Natural Hemp. Nel farlo, applichiamo un frullato di filosofie e tecnologie: dalla permacultura all’agricoltura rigenerativa e sinergica, passando per l’innovativa coltivazione aeroponica per il basilico e altre colture, dimostrando come due mondi apparentemente antitetici come natura e tecnologia possano entrare in sinergia.

L’azienda agricola nasce da una consapevolezza: crediamo che il lavoro umano si debba inserire nella natura in modo armonico e arricchente. Per questo riteniamo giusto dare alla terra e alle radici delle piante solo quello che è necessario, per un’agricoltura che preservi la vitalità delle piante anche fuori dal terreno.

602 Natural Hemp è un marchio della Fattoria di Pol. Ci occupiamo della cura e coltivazione della Cannabis Sativa Legale, adottando tecnologie e strategie altamente innovative ed ecosostenibili. 602 Natural Hemp abbraccia una filosofia agricola sostenibile e genuina, che si serve di tecniche volte a rispettare e salvaguardare l’ambiente e la natura che ci circonda.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA Cliccare sul seguente form >>

https://docs.google.com/forms/d/1ZY3sserc0dvnzib5_ELks0i5Yqd4-r7H9vIzgnZ0nAs/viewform?edit_requested=true

Mi piace: Mi piace Caricamento...