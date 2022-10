Salgono i contagi Covid, Toti: «Più persone ci saranno con la 4ª dose, più staremo tranquilli»

Il presidente della Regione e assessore alla Sanità: «Grazie alla campagna vaccinale, la crescita dell’incidenza non sta determinando ancora oggi un impatto negativo sui nostri ospedali»

“Spero che la popolazione torni a vaccinarsi in modo importante e massiccio. Il fatto che il Covid stia tornando a crescere in termini di contagi è certamente una notizia ma il fatto che questa crescita dell’incidenza non stia determinando ancora oggi un impatto negativo sui nostri ospedali è certamente dovuto alla grande campagna vaccinale realizzata nei mesi scorsi, all’aumentata capacità di cura del sistema nel suo complesso e anche all’immunità che si è costruita all’interno della società con la circolazione del virus. La curva che risale va monitorata con grande attenzione. Più persone andranno a fare la quarta dose più saremo tranquilli che a quest’aumento dell’incidenza non corrisponda un rebound sui nostri ospedali tale da costringerci nuovamente a fare scelte che non vorremmo fare per poter assistere tutti i pazienti”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a margine di una conferenza stampa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...