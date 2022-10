Polstrada, controlli anti alcol nel finesettimana: 6 denunciati e 2 sanzionati

Guida in stato di ebbrezza, controlli sulle direttrici della movida sulle riviere

Il finesettimana appena trascorso ha visto la Polizia di Stato ligure impegnata in diverse operazioni di controllo delle condizioni psicofisiche dei conducenti nelle località maggiormente interessate dagli spostamenti di giovani diretti verso i locali della riviera.

La Polstrada Ligure ha contestato nel weekend appena trascorso 8 violazioni relative alla guida in stato di ebbrezza di cui 6 di carattere penale in quanto si trattava di conducenti a cui è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, per gli stessi conducenti è scattato inoltre il ritiro della patente.

«I risultati dei controlli – dicono alla Polizia stradale – dimostrano che sebbene molto sia stato fatto negli anni, bisogna implementare gli sforzi da parte di tutti per contrastare comportamenti che costituiscono una grande fonte di pericolo quale appunto mettersi alla guida dopo aver abusato di sostanze alcoliche».

La Polizia Stradale si impegna «sia sul fronte della prevenzione con le numerose campagne di sensibilizzazione finalizzate a diffondere la cultura della guida sicura per aumentare la consapevolezza da parte dei conducenti dei rischi delle condotte pericolose alla guida, sia sul fronte dell’intensificazione dei controlli nelle giornate e fasce orarie maggiormente interessate da afflusso di traffico verso i locali della “movida” giovanile».

