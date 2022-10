Una notte senz’acqua a San Fruttuoso. Ecco quali saranno le vie interessate

Iren Acqua comunica che per lavori di rinnovamento della rete idrica, da giovedì 6 ottobre dalle ore 21:00, a venerdi 7 ottobre alle ore 06:00 verrà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate in alcune vie. Ecco l’elenco

•​Salita vecchia di nostra signora del Monte

•​Via Marina di Robilant

•​Via Aldo Manuzio

•​Via Donghi sino al civ 13

•​Via Giovanni Torti civ 35-37-37°-39-41

•​Via Anton Giulio Barrili

•​Via Filippo Corridoni

•​Via Pozzuolo del Friuli

•​Via Rodi

•​Via dei Tassorelli

•Via Scogli

Iren precisa che nelle le vie citate sono presenti anche tubazioni non interessate dai lavori che continueranno il normale servizio. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente

