Ladro di vestiti spintona una guardia giurata. Arrestato all’Aquilone

Ieri pomeriggio presso il centro commerciale “L’Aquilone” l’uomo è stato visto dagli addetti alle telecamere rubare della merce all’interno di un negozio. Inseguito dalla guardia giurata ha ingaggiato con lui una colluttazione per tentare la fuga

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 45enne per il reato di rapina, deunciandolo inoltre per e porto abusivo di armi.

Al loro arrivo gli equipaggi dell’ U.P.G. e S.P. e del commissariato “Centro” hanno calmato il 45enne e proceduto alla perquisizione del suo zaino rinvenendo un coltello con lama retrattile e 6 pantaloni , 4 magliette, 4 leggins, 2 felpe e 2 cappellini per un valore totale di 105 euro.

La titolare dell’esercizio ha inoltre riconosciuto l’uomo come l’autore di un altro furto di vestiti consumato lo scorso mese, sempre presso lo stesso negozio.

A seguito dell’accompagnamento in Questura è stato disposto per oggi il processo in direttissima.

