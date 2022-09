Arriva il personale che ha vinto il concorso, Palazzo Reale e Palazzo Spinola allungano l’orario

Da sabato 1° ottobre 2022 i Musei Nazionali di Genova (Palazzo Reale e Palazzo Spinola) ampliano il proprio orario di apertura, dal mercoledì al sabato dalle 9 alle 19 e la prima domenica del mese. Domenica 2 ottobre, ingresso gratuito per la “Domenica al Museo”

L’incremento orario è stato consentito grazie all’immissione in ruolo di sedici assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza, vincitori del concorso del Ministero della Cultura. I neoassunti arrivano da diverse regioni d’Italia e hanno preso servizio nelle sale di Palazzo Reale e Palazzo Spinola dal 15 settembre 2022. Dallo scorso maggio inoltre, altri due Operatori alla Custodia, Vigilanza e Accoglienza, selezionati dai centri per l’impiego, fanno parte dello staff del museo.

L’ampliamento dell’orario, che consentirà l’apertura delle mattine dopo un periodo di chiusura, permetterà ai cittadini e ai turisti, in visita nella nostra città, di poter ammirare le opere conservate nelle nostre sale e al Servizio Educativo dei Musei Nazionali di Genova di dare continuità alle proposte didattiche ideate per ogni ordine e grado di scuola per le sedi museali di Palazzo Reale e Palazzo Spinola.

“Siamo molto felici di questo incremento di personale” dichiara la direttrice Alessandra Guerrini “che arriva a colmare un vuoto importante nei nostri musei. Queste nuove forze, selezionate con un concorso nazionale, vanno a supportare lo staff dei musei che ha lavorato con dedizione nonostante le grandi difficoltà dovute ai numeri esigui. Da oggi si ritorna ad un orario di apertura esteso che consentirà di svolgere le attività per i diversi pubblici e accogliere i visitatori con un servizio migliore. Gli addetti alla vigilanza e accoglienza rendono fruibile il nostro patrimonio e hanno l’importante compito di garantirne la custodia quotidiana. A loro va l’augurio di buon lavoro nell’importante ruolo di accogliere il pubblico e vigilare sul nostro straordinario patrimonio culturale”​.

Domenica 2 ottobre: ingresso gratuito. Torna la “Domenica al Museo”



Domenica 2 ottobre, torna la “Domenica a Museo”. Palazzo Reale e Palazzo Spinola saranno aperti al pubblico dalle ore 9.30 alle ore 19.00 e, in entrambi i Musei, sarà possibile accedere con ingresso gratuito.

La visita di Palazzo Reale comprende l’atrio monumentale con stucchi settecenteschi, il cortile d’onore, il giardino pensile e l’appartamento nobile al secondo piano con scenografici ambienti di rappresentanza quali la Sala del Trono, il Salone da Ballo e la Sala delle Udiente. La Galleria degli Specchi attualmente è in restauro e non è accessibile al pubblico.

Inoltre domenica 2 ottobre 2022, in occasione della festa dei nonni, una giornata dedicata a rinforzare il legame tra le generazioni e combattere la solitudine dell’età più avanzata, a Palazzo Reale tutti i nonni che vorranno accompagnare i loro nipotini nella visita potranno contare su una simpatica Caccia al Dettaglio che tra indizi e indovinelli renderà ancora più divertente l’esplorazione delle sale del museo.

A Palazzo Spinola si potranno ammirare le sale della dimora storica, perfettamente conservate nel loro aspetto sei-settecentesco, con gli arredi e i dipinti che custodisce da secoli: saranno visitabili il primo e il secondo piano nobile con le cucine storiche e gli ambienti rinnovati della Galleria Nazionale della Liguria al terzo piano, il “museo nel museo” in continua crescita grazie agli importanti acquisti di opere d’arte da parte del Ministero della Cultura e a rilevanti donazioni da parte di privati.

