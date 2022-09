Ultima notte di chiusura per via Siffredi. Varato il viadotto

Il sindaco Marco Bucci: «Presto il nuovo viadotto restituirà alla città il collegamento diretto tra l’uscita autostradale Genova aeroporto e il Cristoforo Colombo. L’opera, inoltre, consentirà la realizzazione della futura stazione Erzelli-Aeroporto da cui si potrà raggiungere lo scalo genovese e la collina del parco tecnologico con un impianto verticale»

Sono terminate le operazioni di varo del nuovo viadotto di via Siffredi, l’impalcato del peso di 430 tonnellate e lungo 75 metri è stato posizionato nella sua sede definitiva. Quella di oggi sarà l’ultima notte di chiusura al traffico di via Siffredi per il completamento delle operazioni post varo.

Nella notte la strada sarà chiusa dalle 22 di oggi alle 5 di domani.

