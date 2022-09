Bucci al Nautico: «Salone a Genova fino al 2034. Alla prossima edizione 200 posti barca in più»

Saranno quelli messi a disposizione dal Waterfront di Levante. Nel 2023 l’appuntamento con la finale dell’Ocean Race

Il sindaco Marco Bucci, parlando dal palco dell’inaugurazione della kermesse nautica, ha annunciato l’accordo che sarà firmato con Confindustria Nautica. L’attuale accordo per tenere nella nostra città la manifestazione terminerà nel 2023 e dal 2024 scatterà quello nuovo, destinato a durare fino al 2034. Bucci ha anche detto che la rassegna è «sold out»: tutti gli spazi sono occupati e anche secondo gli albergatori questa è la migliore edizione da parecchi anni a questa parte, cioè dal 2007.

[Continua sotto]

Il Primo cittadino ha anche ricordato che nel 2023 a Genova ci sarò la finale della Ocean Race. Per la prossima edizione il Salone Nautico avrà a disposizione 200 posti barca in più nel Wtarefront di Levante, attualmente in realizzazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...