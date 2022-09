Mattinata in salita per i pendolari: treni in ritardo fino a 35 minuti

Il traffico ferroviario è stato rallentato dalle 6:00 della mattina per un guasto a Santa Margherita, riparato alle 7:00

Dalle ore 7:00 sulla linea Genova – La Spezia, il traffico ferroviario, precedentemente rallentato in prossimità di Santa Margherita Ligure per un inconveniente tecnico alla linea, è tornato regolare dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 20 minuti per 1 treno AV, fino a 15 minuti per 1 Intercity e fino a 35 minuti per 3 Regionali.

Mi piace: Mi piace Caricamento...