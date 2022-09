Arcigay compie 20 anni: tre giorni di festa, dibattiti, incontri e cultura a Genova

Arcigay Pride Festival: «Ascolteremo persone, storie, esperienze e testimonianze capaci di parlare con competenza e consapevolezza di temi a noi cari, troppo spesso usati come strumenti d’odio. Ascolteremo vite vissute che hanno fatto e continuano a fare la storia dei diritti e del movimento LGBTQIA+»

Si terrà venerdì 23 settembre 2022 alle ore 10,30 presso la sede di Arcigay Genova – Via Lagaccio, 92 – la presentazione alla stampa degli eventi legati al ventesimo anno di attività di Arcigay Genova.

“Oltre ad essere un bellissimo traguardo, il ventesimo compleanno dell’associazione è una tappa fondamentale all’interno di un percorso più ampio che da sempre è composto di spazi di incontro, tutela delle persone, promozione dei diritti e valorizzazione di ogni identità – spiega Federico Orecchia, presidente Arcigay Genova – La nostra città non è rimasta impassibile in questi anni, e lo dimostrano le tante persone ospiti che parteciperanno all’Arcigay Pride Festival per osservare e commentare il cammino fatto insieme, le difficoltà affrontate e le nuove prospettive della nostra associazione e del nostro territorio”.

«Alle porte delle elezioni politiche 2022, occorre mantenere alta l’attenzione e vivo il dibattito sui grandi temi che da sempre hanno caratterizzato l’operato di Arcigay – scrive l’associazione -. Il confronto e le azioni per il riconoscimento sociale e dei diritti civili, per il contrasto alle discriminazioni e all’intolleranza vanno portati ancora con forza all’interno del dibattito pubblico. Proprio questo faremo con l’Arcigay Pride Festival: ascolteremo persone, storie, esperienze e testimonianze capaci di parlare con competenza e consapevolezza di temi a noi cari, troppo spesso usati come strumenti d’odio. Ascolteremo vite vissute che hanno fatto e continuano a fare la storia dei diritti e del movimento LGBTQIA+”.



