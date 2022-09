Salone Nautico, 350 nuovi parcheggi per i visitatori e tutte le modifiche alla viabilità

Alcune centinaia di nuovi posti auto in corso Quadrio, corso Saffi e viale Brigata Bisagno a disposizione dei turisti che verranno a Genova per la fiera della nautica. Bus e navette

350 nuovi parcheggi a disposizione dei visitatori del Salone Nautico grazie all’istituzione di isole azzurre temporanee in corso Quadrio, corso Aurelio Saffi e viale Brigata Bisagno (nel tratto compreso tra via Pisacane e corso Buenos Aires), oltre alla riattivazione di quelli delle isole azzurre “estive” di via Piave, viale Nazario Sauro, via Martorelli, via Bovio e corso Italia.

Il Comune di Genova si prepara al grande afflusso di turisti che sbarcheranno in città durante la 62ª edizione del Salone Nautico, in programma tra giovedì 22 e martedì 27 settembre.

Lo fa con un’ordinanza con cui per tutta la durata della manifestazione ripristina in via provvisoria le isole azzurre “estive”, aggiungendo in via sperimentale altri 350 posti auto così suddivisi: 260 in corso Aurelio Saffi e 50 in corso Quadrio (con stalli di sosta rasenti al marciapiede) e 40 in viale Brigata Bisagno (nel tratto compreso tra via Pisacane e corso Buenos Aires) con stalli di sosta sulla carreggiata levante, adiacenti alle aiuole.

La decisione di istituire pro tempore nuove isole azzurre e riattivare quelle estive in prossimità della zona Fiera è stata presa a parziale compensazione dell’offerta di parcheggi non più disponibile a causa dei lavori in corso in piazzale Kennedy propedeutici alla realizzazione del Waterfront di Levante. In piazzale Kennedy sono previsti inoltre circa 200 stalli.

Tra giovedì 22 e martedì 27 settembre la circolazione sarà così modificata:

1) Ai mezzi di Trasporto Pubblico Locale che effettuano servizio navetta tra Piazzale Kennedy e la stazione RFI Brignole, è consentita la manovra di svolta a sinistra da viale Brigata Bisagno verso la via Cadorna.

2) la fermata riservata al servizio di Trasporto Pubblico Locale (AMT), esistente in viale Brigate Partigiane all’altezza del palazzo ACI, è soppressa;

3) sul lato monte di Corso Marconi, nel tratto compreso tra la fermata del TPL e il varco di accesso a levante della piazza Rossetti, è istituito il divieto di fermata ad eccezione dei bus turistici cui è consentito un sollecito accosto per favorire la salita e la discesa dei passeggeri;

4) Viene momentaneamente soppressa la fermata bus in corso Marconi denominata Marconi2/Rimassa;

5) sul lato mare di Corso Marconi viene temporaneamente soppressa la corsia ciclabile.

6) nelle aree in concessione alla Genova Parcheggi SpA, nelle zone A e B (ad eccezione di salita Vignola, via Beccari, piazza Paolo da Novi, via Mascherpa, via Rimassa, piazza Rossetti, via Marcello Staglieno), e in Mura delle Cappuccine (negli stalli posti a centro strada), è consentita la sosta agli autocaravan;

7) nella via dei Pescatori, tratto compreso fra il pilone di sostegno della strada A. Moro contraddistinto dal n° 196 ed il cancello di accesso all’area portuale, è istituito il divieto di circolazione eccetto autorizzati e il divieto di sosta con la rimozione coatta del veicolo per gli inadempienti;

8) negli stacchi centrali di corso Marconi, nel tratto compreso tra la piazza Rossetti e la via Rimassa, la sosta è riservata a motocicli e ciclomotori;

9) sul lato ponente di Piazza Rossetti, tratto compreso tra il civ 4 e corso Marconi, è istituita un settore di sosta riservato ai veicoli TAXI disposti su file parallele. Vengono ricollocati i contenitori Amiu all’altezza del civ. 4;

10) sul lato ponente del tratto di via Canevari, compreso tra corso Monte Grappa e l’imbocco del sottopasso ferroviario, è istituito il divieto di fermata nella fascia oraria compresa fra le ore 9.30 e le ore 18;

11) nel periodo di svolgimento della manifestazione fieristica i mezzi di trasporto collettivo, identificabili con l’immagine del Salone Nautico sulle fiancate e sul retro, sono autorizzati a transitare sulle corsie riservate al TPL;

12) In Corso Quadrio e Corso Aurelio Saffi la sosta è consentita rasente al marciapiede nei tratti appositamente delimitati, ambo i lati in regime di Isola Azzurra. Contestualmente in quest’ultima via viene abrogata temporaneamente la corsia Bus;

13) negli stalli di sosta in concessione alla Genova Parcheggi S.p.A., nelle zone A, B, D, E, F, L ed M (limitatamente all’area compresa tra corso Italia inclusa, via Cavallotti inclusa, via Albaro esclusa, via Ricci esclusa, via Boselli esclusa, via Pisa esclusa e la via Caprera esclusa), l’attuale regolamentazione Blu Area viene estesa anche nei giorni festivi; tale regolamentazione viene estesa a tutte le isole azzurre presenti in blu Area nelle zone sopra menzionate.

14) per il solo periodo della manifestazione in via Piave, viale N. Sauro, via Martorelli, via Bovio, Corso Italia viene riattivata l’isola azzurra per la durata del salone Nautico;

15) sulla carreggiata levante di Viale Brigata Bisagno, nel tratto compreso tra via Pisacane e Corso Buenos Aires adiacente alle aiuole, vengono istituiti stalli di sosta in regime di isola azzurra.

Il servizio AMT per il Salone Nautico 2022

In occasione del Salone Nautico, in programma alla Fiera di Genova dal 22 al 27 settembre 2022, per agevolare l’afflusso dei visitatori alla manifestazione, AMT ha previsto l’istituzione di due linee bus dedicate:

• Linea 10 barrata da Stazione Brignole a piazzale Kennedy in servizio tutti i giorni del Salone dalle 9.15 alle 19.00;

• linea KA servizio bus da Stazione Principe a piazzale Kennedy in servizio sabato 24 e domenica 25 settembre dalle 8.50 alle 19.00;

La Fiera si può raggiungere anche con le normali linee bus 31 (stazione Brignole – corso Marconi – Quarto), 20 (capolinea di via Rimassa + breve tratto a piedi) oppure con la metropolitana (fermata stazione Brignole e interscambio con le linee bus dirette a piazzale Kennedy).

Shopping Bus per il Salone Nautico

Sarà attivo il servizio Shopping Bus, dedicato ai visitatori del Salone Nautico e agli operatori, con le seguenti modalità:

• nei giorni feriali: partenze da piazzale Kennedy dalle 16.00 alle 19.30 ogni 30 minuti,

• sabato 24 settembre: partenze da piazzale Kennedy dalle 16.00 alle 19.30 ogni 30 minuti,

• domenica 25 settembre: partenze da piazzale Kennedy dalle 15.00 alle 19.30 ogni 30 minuti.

Lo “Shopping Bus” verrà effettuato con un bus elettrico.

Il bus effettuerà servizio sul seguente percorso: piazzale Kennedy, corso Marconi, via Rimassa, corso Torino, corso Buenos Aires, via Cadorna, via XX Settembre, via V Dicembre, via XII Ottobre, piazza Corvetto, piazza Portello, piazza Fontane Marose, via XXV Aprile, piazza De Ferrari, piazza Dante, via Macaggi, via Diaz, viale Brigate Partigiane, piazzale Kennedy.

TICKETPARK + BUS

Tutti coloro che parcheggeranno la loro auto presso:

• le Zone Blu della Foce (zone A e B), Albaro (zone L e M compresa tra Corso Italia, via Cavallotti, via Albaro, via Ricci, via Boselli, via Pisa, via Caprera), Carignano (zone D e) e Centro (zona F)

• le Isole Azzurre comprese nelle zone indicate al punto precedente

• il parcheggio di corso Italia predisposto appositamente per l’evento fieristico

potranno utilizzare gli scontrini giornalieri del parcheggio per raggiungere il Salone Nautico e ritorno.

Il ticket forfettario giornaliero (scontrino da € 12,00 per vettura e € 18,00 per camper) rilasciato dai parcometri Blu Area abilitati e dagli operatori delle Isole Azzurre, sarà composto di due parti: una valida per la sosta da esporre sul cruscotto della vettura e l’altra utilizzabile sulle linee AMT per massimo tre persone per il percorso di andata e ritorno verso la Fiera e dovrà essere esibito dal possessore ad ogni richiesta del personale di controllo. Il servizio park + bus potrà, inoltre, essere attivato mediante le APP di pagamento della sosta, selezionando per le suddette aree di sosta l’opzione ticket giornaliero.

Parcheggi di interscambio

Saranno attive tre aree di parcheggio di interscambio: Molo Archetti a Genova Pegli (attivo collegamento via mare, compatibilmente con le condizioni meteo), piazzale Marassi gratuito le prime 24 h di sosta (in prossimità dell’uscita autostradale Genova est, seguendo le indicazioni per lo stadio “Luigi Ferraris”) e Dinegro.

Le tariffe applicate per autovetture nelle aree di interscambio sono:

• per i titolari di abbonamenti AMT in corso di validità caricati su CityPass sosta gratuita, consentita dall’ora di ingresso alle ore 24 del giorno stesso;

• per tutti gli altri utenti, titolo integrato sosta/trasporto pubblico alla tariffa di 6 euro comprendente: biglietto valido, per una persona, per tutte le modalità di trasporto pubblico sulla rete AMT dal momento di emissione alle ore 24 del giorno stesso; sosta nell’area di interscambio dall’ora di ingresso alle ore 24 del giorno stesso; per la permanenza nell’area oltre le ore 24 vengono applicate le tariffe orarie in vigore.

