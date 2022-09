“Time Out Summer Edition”, gli Ebanum in concerto in piazza San Matteo

L’appuntamento organizzato dal Civ Casana è per venerdì 23 settembre in piazza San Matteo

Cambio di programma in corsa per “Time Out Summer Edition”, la rassegna a cura del Civ Casana in piazza San Matteo. Per un’indisponibilità dei Quarantagradi il secondo ed ultimo concerto del miniciclo, previsto per venerdì 23 settembre alle 19,30, avrà invece per protagonisti gli Ebanum, quartetto di clarinetti composto da Giovanni Battista Costa, Andrea Cattarinich, Ilaria e Giuseppe Laruccia.

La formazione è nata all’interno del Conservatorio Paganini di Genova nelle classi di clarinetto dei docenti Giuseppe Laruccia e Piero Paolo Fantini nel corso dell’anno accademico 2018/19 come propaggine al laboratorio “PaganiniChorusClarinet”, ensemble clarinettistico dall’organico più numeroso e attivo dal 2008 all’interno del Conservatorio della nostra città.

I quattro clarinetti propongono tutto il repertorio originale composto nel ‘900 per questo tipo di formazione, in aggiunta a trascrizioni che spaziano dal classicismo fino alla musica contemporanea, con un occhio di riguardo per la tradizione musicale di paesi europei ed extraeuropei. Saranno eseguiti, in particolare, brani di Mozart, Weill, Grundman, Sherman, Piazzolla e Gimenez.

Il concerto è aperto al pubblico e gratuito.

L’evento è reso possibile dalla ospitalità della Abbazia di San Matteo e della famiglia Doria e dal patrocinio di Confesercenti.

