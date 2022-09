Settimana europea della Mobilità, Fiab: prosegue la petizione per restituire gli spazi cittadini alle persone

Dopo gli eventi in bici del fine settimana prosegue la Settimana Europea della Mobilità (SEM) con convegni e presentazioni sempre in tema. Ecco il programma

«Un successo le iniziative dei primi giorni della SEM che hanno visto venerdì la Giornata Nazionale del Bike to Work e domenica il Park(ing) Day in Piazza Colombo – dicono alla Fiab -. Nella giornata dedicata a chi va al lavoro in bicicletta i volontari di FIAB Genova hanno accolto in piazza De Ferrari numerosi ciclisti urbani per premiarli con una banda riflettente per il loro comportamento virtuoso. In tale occasione dalle 7,30 alle 9,30 si è tenuto anche il Giretto d’Italia di Legambiente con il quale sono stati contati i ciclisti transitanti in varie zone della città. I numeri della conta verranno resi noti non appena tutte le altre città aderenti all’iniziativa trasmetteranno i dati ai fini di stilare una classifica. Nel frattempo FIAB Genova che si è occupata della conta in Piazza De Ferrari anticipa un dato: ben 237 transiti dall’incrocio fra la piazza e Via XX settembre. Il Park(ing) Day in Piazza Colombo, per un giorno liberata dalle auto, ha visto numerose associazioni organizzare iniziative di sensibilizzazione in favore della mobilità sostenibile. L’elenco delle iniziative svolte ed i vari organizzatori si trova qui. In occasione dell’evento le associazioni hanno lanciato la petizione per restituire gli spazi di Genova alla vita e alle persone attraverso la progressiva chiusura al traffico privato di zone di pregio come Piazza Colombo ed al contestuale potenziamento del mezzo pubblico». La petizione può essere sottoscritta a questo link https://chng.it/KRygBcCb

La Settimana Europea della Mobilità non si ferma qui. Prosegue con convegni e presentazioni aperti a tutti.



Lunedì 19 settembre, ore 17 – 18,30 presso la sala Colombo della regione Liguria in Via Fieschi 15 al piano terra, convegno sulla ciclovia Tirrenica e sui suoi prossimi cantieri. Il più grosso intervento in favore del cicloturismo nella nostra regione.



Martedì 20 settembre, ore 15 – 18 presso la sala del Consiglio Metropolitano a Palazzo Doria Spinola in Largo Lanfranco 1, convegno sul Biciplan della Città Metropolitana di Genova. Il più importante strumento di pianificazione della mobilità ciclistica di sempre alle nostre latitudini.



Mercoledì 21 settembre, ore 9.30-12.30, Salone di Rappresentanza Palazzo Tursi, “Tavola rotonda sulla sicurezza stradale” finalizzata a incidere sul cambiamento culturale a partire dall’analisi dei dati e dei costi economico-sociali e sanitari degli incidenti, con l’obiettivo di sviluppare sinergie e progettualità concrete sul tema dell’educazione stradale.



Mercoledì 21 settembre, ore 18 in Piazza Rostagno presso i Giardini Luzzati, presentazione con l’autore del libro “Major Taylor, il negro volante”. La storia di un corridore nero che vinse ai Mondiale di velocità sul miglio nel 1899.



Giovedì 22 settembre, ore 18 presso la Sala Superba del MOG – Mercato Orientale, Via XX Settembre 75 R – Genova, presentazione della guida “Appennino Bike Tour” – 3100 km di pedalate facili lungo stradine secondarie di Sebastiano Venneri – edizioni Mondadori.

