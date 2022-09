Funivia Principe Begato più vicina, aggiudicato il bando. L’unica offerta vale 33,8 milioni di euro

Una sola associazione temporanea di imprese ha presentato l’offerta nell’ultima fase della procedura, cominciata lo scorso anno. È formata da Doppelmayr Italia e Collini

L’opera verrà realizzata con fondi Pnrr. Il ribasso rispetto alla base di gara (ricalcolata a seguito degli aumenti delle materie prime) è stato dello 0,15%. Della cifra totale, 1,7 milioni serviranno per acquisire i dati per la progettazione, per il progetto esecutivo e per la bonifica bellica nei luoghi dell’installazione dei pilastri. Non sono state ancora rese note informazioni sul progetto vero e proprio.

[Continua sotto]

Le aziende

Doppelmayr Italia è il ramo italiano della casa madre austriaca, la Doppelmayr Garaventa, una delle imprese leader del settore a livello mondiale. Collini costruzioni, sede a Trento, è impegnata nell’edilizia civile e industriale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...