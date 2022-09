Un altro anziano cercatore di funghi soccorso da Vvf e 118

Questa volta si è trattato di un ottantenne feritosi a causa di una caduta nei boschi della frazione Tartogni di Montebruno. Anche questa volta è stato necessario mobilitare l’elicottero Drago per recuperare l’anziano dal luogo impervio

Settembre, periodo di funghi e di infortuni di fungaioli anziani che nonostante l’età non rinunciano a inerpicarsi per le colline dell’entroterra genovese alla ricerca di galletti, ovuli e porcini. Qualche volta, però, la passione per la ricerca finisce in infortunio. Come stamattina, quando l’ottantenne è caduto in un luogo irraggiungibile dalle ambulanze ed è stato necessario recuperarli con l’elicottero dei Vigili del fuoco.

Di poco conto le ferite, che però impedivano all’ottantenne di camminare fino alla strada: l’uomo è stato trasportato in codice giallo, di media gravità, al San Martino.

