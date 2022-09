Riapre a doppio senso l’Aurelia all’altezza di Vesima

La strada che collega Voltri con Arenzano era stata chiusa stamattina per una frana e riaperta a senso unico alternato alle 12:30

Sta riaprendo in questi minuti a doppio senso la statale Aurelia a Vesima, chiusa questa mattina a causa di una piccola frana avvenuta la notte scorsa che ha visto il distacco di materiale dalla parete in cui è presente una rete di protezione.

È stato effettuato da parte di Anas un intervento per il fissaggio e il ripristino in sicurezza.



Alle 12.30 la strada era stata riaperta a senso unico alternato dopo l’esecuzione dell’intervento di disgaggio e l’avvio della ricucitura della rete.

