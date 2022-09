In volo da Alghero a Genova per salvare la vita a una neonata in pericolo

Stamattina un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare che si è alzato in volo raggiungere la Sardegna, imbarcare la piccola e trasportarla a Genova dove la bimba è stata portata d’urgenza al Gaslini

Il Falcon 900 è decollato dall’aeroporto militare di Ciampino, dove ha sede il 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, per l’aeroporto di Alghero dove la bimba di pochi mesi è stata imbarcata, insieme all’equipe medica specialistica. Dopo l’atterraggio all’aeroporto di Genova, avvenuto alle 13:30, la neonata è stata trasferita in ambulanza per essere ricoverata al Gaslini.

Mi piace: Mi piace Caricamento...