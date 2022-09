Una persona minaccia il suicidio dal Ponte Monumentale, via XX Settembre chiusa

Una persona minaccia il suicidio dal ponte, su via XX Settembre. Sul posto ci sono la polizia locale con due pattuglie, i carabinieri, i vigili del fuoco, i soccorsi inviati dalla 118: un’auto medica e ambulanze

L’uomo, un cinquantenne che in passato ha fatto il pescatore ma da qualche tempo è in cerca di occupazione, ha minacciato di farla finita. Non è la prima volta che tenta gesti estremi. Sul posto sono arrivati anche alcuni parenti.

I vigili del fuoco hanno sistemato il materasso in strada per evitare conseguenze estreme nel caso l’uomo decidesse di mettere in atto le sue minacce.

Articolo in aggiornamento

Mi piace: Mi piace Caricamento...