Fratelli pusher arrestati, uno spacciava in via Gramsci, l’altro teneva la cannabis a casa in via Jori

Hanno 23 e 27 anni. Il più grande è anche stato arrestato per furto di energia elettrica



La Polizia di Stato di Genova ha arrestato, ieri pomeriggio, due fratelli di 23 e 27 anni per il reato di spaccio, inoltre il 27enne è stato anche arrestato per furto di energia elettrica.

Gli agenti di una volante dell’UPGSP, durante il regolare controllo del territorio, hanno notato, in via Gramsci, il 23enne agitarsi alla vista della Polizia ed hanno deciso di identificarlo.

Il giovane è stato così trovato in possesso di con 40 stecche di cannabis, per un totale di circa 45 gr, e della somma di euro 40 in banconote di piccolo taglio.

La successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione del fratello in via Jori, dove il 23enne è domiciliato, ha consentito agli operatori di rinvenire in camera sua ulteriori 40 stecche della medesima sostanza, per un peso complessivo di circa 50 gr.

A quel punto gli agenti hanno esteso la perquisizione anche nella camera del fratello maggiore, padrone di casa, dove sono stati trovati 10 involucri contenenti circa 35 gr sempre di cannabis, un bilancino di precisione e svariato materiale per il confezionamento delle dosi.

Durante l’attività un agente, molto attento, ha notato che nelle stanze la luce era accesa nonostante il contatore dell’energia elettrica fosse spento.

A quel punto gli operatori hanno contattato il personale dell’ENEL scoprendo che l’energia non proveniva dal contatore di casa ma bensì tramite un allaccio abusivo con un cavo volante attaccato ad un altro utente.

I due fratelli saranno processati questa mattina per direttissima.

