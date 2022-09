Allerta Ufo sui cieli della Liguria, ma è il razzo Falcon 9 di Starlink, decollato da Cape Canaveral

L’oggetto, molto luminoso, è stato visto, questa mattina alle 6, da molte persone in tutta la Liguria. Voi l’avete visto? L’ufologo Maggioni: «Probabilmente nelle prossime ore si potrà osservare anche l’ormai famoso trenino, una fila indiana di puntini luminosi. Nelle prossime ore ci saranno altri eventi che potrebbero essere scambiati per fenomeni Ufo, ma che sono certamente riconducibili allo Starlink»

«Quello osservato questa mattina alle ore sei ha di fatto allarmato molti cittadini liguri che hanno osservato un grande oggetto luminoso in cielo . Molte infatti le segnalazioni giunte alla sede di A.R.I.A associazione ricerca italiana aliena fondata dall’investigatore ufologo Angelo Maggioni – spiegano alla stessa associazione -. L’ufologo si è consultato con l’ingegnere aerospaziale Fabio Ippoliti per comprendere meglio quanto osservato nella ripresa da una cam di monitoraggio dell’associazione puntata sul tratto savonese. Le segnalazioni giunte senza documentazione di riscontro sono state confermate dalla ripresa della cam, infatti alle ore 06:06 di stamattina si osserva il passaggio di un oggetto molto luminoso e un’altro molto più piccolo appena sopra che lo accompagna. Un fenomeno davvero unico e affascinante spiega Maggioni ma noi dell’associazione escludiamo possa trattarsi di alieni o UFO perché da informazioni certe di programmi aerospaziali sappiamo che proprio oggi Il 5 settembre 2022, alle 02:10 GMT, SpaceX ha lanciato il 59° lotto di 51 satelliti internet Starlink. Il razzo Falcon 9 è decollato dallo Space Launch Complex 40 (SLC-40) presso la Cape Canaveral Space Force Station in Florida, USA. Questa missione ha fatto salire a 3.259 unità il numero totale di satelliti Starlink lanciati. Molto probabilmente quello osservato da alcuni cittadini liguri (le segnalazioni sono giunte da tutto il territorio ligure) non è altro che la messa in orbita di nuovi Starlink , probabilmente nelle prossime ore si potrà osservare anche l’ormai famoso trenino, una fila indiana di puntini luminosi a distanza per poi distanziarsi sempre più man mano che prendono la loro “posizione”stabilita. Dunque nelle prossime ore ci saranno altri eventi che potrebbero essere scambiati per fenomeni UFO ma che appartengono certamente allo Starlink. Spettacolo indubbiamente affascinante anche se è esclusa la matrice aliena».

