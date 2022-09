Stanza del cinema al Ducale, il 12 settembre si parla dei titoli in programma alla Mostra del Cinema di Venezia

Largo spazio verrà dedicato ai vincitori della rassegna e ai partecipanti più meritevoli della selezione ufficiale, tra pellicole di richiamo internazionale di imminente uscita in sala e gioielli nascosti nelle sezioni collaterali

Nuovo appuntamento a Palazzo Ducale con la Stanza del Cinema, iniziativa organizzata dal Gruppo Ligure Critici Cinematografici (SNCCI) in accordo con la direzione del Ducale.

Lunedì 12 settembre, alle 17.30, nella sala della Società Ligure di Storia Patria (al piano terra), Giancarlo Giraud, Marco Romagna e Francesca Savino parleranno dei principali titoli in programma all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, tradizionale punto di partenza di ogni stagione cinematografica di casa nostra.

Verranno anche ricordati gli arrivi più significativi dello scorso trimestre, dalla commedia spagnola I tuttofare al blockbuster biografico Elvis diretto da Baz Luhrmann, dall’ipnotico Memoria di Apichatpong Weerasethakul all’inedito La donna del fiume di Lou Ye, che arriva in Italia con oltre 20 anni di ritardo.

Infine, un cenno al genere estivo per eccellenza, l’horror, declinato nella sua forma più autoriale in opere come Crimes of the Future di David Cronenberg, Nope di Jordan Peele e X – A Sexy Horror Story di Ti West.

Gli appuntamenti con la Stanza del Cinema si svolgono, anteprima di settembre esclusa, il primo e il secondo lunedì del mese, per parlare delle pellicole approdate in sala e proporre approfondimenti su temi e personaggi della storia della Settima Arte.

L’ingresso è libero. Gli spettatori dovranno indossare la mascherina FFP2.

Dato il numero limitato di posti, bisogna prenotare inviando un’e-mail all’indirizzo snccigruppoligure@gmail.com o lasciando un commento al post riportante questo comunicato che potete trovare sulla pagina Facebook Gruppo Ligure Critici Cinematografici SNCCI.

La discussione è aperta alla partecipazione del pubblico.

