Taglio di alberi e bus limitato senza preavviso: utenti a piedi a Coronata

La protesta: «Costretti a risalire a piedi dal San Raffaele al Santuario»

A lamentare i disservizio è Angelo Spanò, portavoce di molti cittadini della zona: «Grazie al Comune che si è guardato bene dall’avvisare i residenti della zona alta di Coronata che a causa del taglio degli alberi avrebbero limitato la corsa della linea 62 al San Raffaele. Gli utenti hanno dovuto farsela a piedi dal San Raffaele al Santuario. Coloro che dovevano recarsi al cimitero trovavano un navetta in piazza»

In sostanza, i cittadini non criticano l’intervento che necessità l’interruzione del servizio bus per motivi di sicurezza, ma fanno giustamente notare che avvertire non sarebbe costato nulla e avrebbe evitato un grande disagio a chi non aveva assoluta necessità di scendere a valle proprio questa mattina. Un disagio gratuito che sarebbe stato possibile evitare facilmente.

