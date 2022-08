Incidente sul Righi, ubriaco il guidatore. Ha aggredito un ispettore. Arrestato

L’auto, dalla strada, ha saltato il percorso ginnico ed è finita nella scarpata. Quattro feriti tra i quali due bambini

I feriti sono stati tutti soccorsi in codice giallo, di media gravità. Vista la dinamica dell’incidente, è una fortuna che non ci siano state conseguenze più gravi. Tutti i feriti, soccorsi dal 118 con auto medica e ambulanze, sono stati accettati al triage con tre codici arancioni e un azzurro. Non sono in pericolo di vita

Il conducente del veicolo, in evidente stato di ebbrezza, sul posto si è reso responsabile dei reati di resistenza a Pubblico ufficiale, violenza e minacce nei confronti dell’ispettore intervenuto per eseguire etilometro.

Sentito il Pm di turno, la Polizia locale lo ha arrestato.

Attualmente si trova presso l’ospedale Galliera, in attesa di essere visitato, piantonato dalla pattuglia del reparto Pronto intervento. Una volta dimesso verrà trasportato presso la sede della milizia locale di piazza Ortiz per identificazione.

Sul luogo dell’incidente è presente una pattuglia del nucleo Infortunistica del reparto Pronto intervento per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Mi piace: Mi piace Caricamento...