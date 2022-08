Va a correre sul Fasce ed è vittima di un malore, 25enne recuperato dall’elicottero Vvf

Il giovane aveva deciso di fare attività sportiva sulle alture del levante cittadino. A un certo punto si è accorto che le forze gli venivano meno e che aveva raggiunto un livello di disidratazione tale da non poter proseguire

Ha chiamato, quindi, i soccorsi. Il giovane si trovava in luogo impervio e il 118 ha chiesto l’intervento dell’elicottero Drago dei Vigili del fuoco con a bordo il personale sanitario. Il giovane è stato raggiunto ed è risultato in stato di disidratazione. Prelevato dall’elicottero, è stato portato sulla strada dove lo aspettava l’ambulanza della Croce Rossa che lo ha portato al San Martino per controlli.

In copertina: foto di repertorio

Mi piace: Mi piace Caricamento...