Raffica di incidenti in A10, al momento ci sono fino a 12 chilometri di coda

Autotreno ribaltato tra Varazze e Arenzano, al casello di Pra’ si è ribaltato un mezzo carico di rotoli di carta che sono in parte caduti sulla carreggiata. Tre le auto coinvolte nell’incidente sul Ponte San Giorgio

Alle ore 14:30 circa, sull’autostrada A10 Genova-Savona, continuano le operazioni di bonifica della carreggiata a seguito di un incidente autonomo avvenuto tra Varazze e Arenzano, verso Genova all’altezza del km 22+700, nel quale un mezzo pesante si è ribaltato autonomamente su un fianco.

Attualmente, il traffico transita su una corsia e si registrano 12 km di coda in direzione Genova.

In corso le attività propedeutiche all’apertura di una seconda corsia per il traffico diretto verso il capoluogo ligure, in deviazione in carreggiata opposta.

Sulla stessa autostrada A10, alle ore 12:30 circa, è avvenuto un incidente all’allacciamento con la l’A7 Serravalle-Genova verso Genova (sul Ponte San Giorgio), che ha visto coinvolte tre autovetture.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione I Tronco di Genova.

Attualmente, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 4 km di code in direzione Genova.

Sempre sulla A10, alle ore 12:45 circa, è avvenuto un ulteriore incidente all’entrata della stazione di Genova Pra’, in corrispondenza della quale un mezzo pesante si è ribaltato disperdendo sulla carreggiata parte del carico costituito da rotoli di carta.

Mi piace: Mi piace Caricamento...