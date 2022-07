Ferrari va a sbattere in via Casaregis. Strada chiusa

Il lussuoso veicolo è andato a sbattere senza il coinvolgimento di altri mezzi

Via Casaregis è chiusa in direzione mare, dopo l’intersezione con via Cecchi, alla Foce, a seguito di incidente stradale. Due le persone soccorse dal 118 con ambulanza e auto medica. Hanno rifiutato il trasporto in ospedale. L’incidente è avvenuto alle 4 del mattino.

Sul posto ci sono i Vigili del fuoco e la Polizia locale del turno notturno per i rilievi e per stabilire chi dei due passeggeri fosse alla guida,

In copertina: foto d’archivio.

