Meteo Arpal: oggi umido e temperature in salita. Domani secco e termometro in ulteriore aumento

Previsione per sabato 30 luglio 2022

Fino al mattino ancora residua instabilità sul Levante dove si attendono locali temporali, più probabili sui versanti marittimi; disagio per afa fino al mattino, in successivo miglioramento per ingresso di correnti settentrionali più secche

Temperature: minime pressoché stabili, massime in risalita. A Genova tra 24 e 33 gradi.

Umidità: su valori medio-alti

Venti: in prevalenza da N su genovesato, deboli variabili o localmente brezza altrove

Mare: poco mosso

Segnalazioni di Protezione Civile – Fino alle prime ore del mattino possibili temporali moderati/forti a Levante, in particolare lungo la costa. Disagio per caldo.

[Sotto: la previsione per i prossimi giorni]

Previsione per domenica 31 luglio 2022

Rimonta il promontorio anticiclonico atlantico e la Liguria si trova sul ramo discendente, ossia interessata da correnti settentrionali relativamente più secche che porteranno una netta diminuzione dell’afa. Localmente temperature elevate per foehn

Temperature: in aumento, specie su costa, per locale effetto del vento di caduta

Umidità: su valori bassi

Venti: in prevalenza da Nord con rinforzi fino a moderati su Centro-Ponente, brezze a Levante

Mare: poco mosso

Segnalazioni di Protezione Civile – Condizioni di disagio per caldo

Tendenza

Mi piace: Mi piace Caricamento...