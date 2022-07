Violenza sessuale a sedicenne, il giudice convalida l’arresto per 3 dei 4 minori accusati

È stata la ragazza “con fragilità” (e per questo ospite della stessa struttura in cui sono collocati i ragazzi, anche se in spazi differenti) a denunciare quanto sarebbe accaduto agli educatori che, a loro volta, avevano sporto denuncia alle forze dell’Ordine

Il fatto sarebbe successo nel fine settimana fuori dalla struttura. La giovane è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Galliera lunedì scorso e lì i medici hanno riscontrato i segni della violenza.

La Polizia aveva arrestato 4 ragazzi, minori stranieri non accompagnati, per cui la Procura minorile aveva chiesto la convalida del fermo, concesso oggi dal giudice solo per 3 dei quattro.

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...