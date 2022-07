Incendio domato. Dal Comitato di quartiere di via Novella un “grazie” ai Vigili del fuoco

La zona viene tenuta sotto controllo per evitare che eventuali focolai prendano forza. Intanto dai residenti arriva il ringraziamento ai Vvf che col loro lavoro hanno evitato che l’incendio “attaccasse” le case

Il “grazie” del Comitato di quartiere arriva via messaggio whatsapp da Anna Maria Gatti: «Cogliamo ringraziare pubblicamente tutti i vigili del fuoco intervenuti questa notte in via 2 Dicembre e in via Novella», scrive.

Stanotte, mentre le fiamme divoravano la vegetazione costringendo i residenti di un intero caseggiato ad allontanarsi dalle proprie case e attaccavano anche due terrazzi di un palazzo, i residenti se la sono vista proprio brutta. In tanti sono scesi in strada in cerca di un posto sicuro.

I vigili del fuoco hanno lavorato, come sempre, ininterrottamente e in mattinata sono arrivati anche due elicotteri regionali. Impossibile usare i Canadair in un’area con tanti condomini e pali dell’alta tensione. Il “grazie”, però, non è scontato. E invece stavolta è arrivato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...