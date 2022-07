Caduta intonaco in via Jori, intervento dei Vvf e strada chiusa. Traffico nel caos

Per permettere l’intervento dei Vigili del fuoco nella strada di Certosa, in Valpolcevera, la Polizia locale ha dirottato le auto che arrivavano da Teglia e Bolzaneto verso Borzoli e verso la strada 30 giugno. Inevitabile il caos del traffico

La strada è stata riaperta e ci vorrà un po’ per smaltire i problemi di viabilità. Era stato deviato anche il percorso dei bus per permettere all’autoscala di lavorare in sicurezza.

