Nicola Piacente nominato Procuratore. Torna a Genova dove si occupò del caso Berneschi-Carige

Il nuovo procuratore di Genova torna nella città dove era stato prima sostituto procuratore, dal 2002 al 2005 poi, dopo un periodo a Milano, procuratore aggiunto dal 2011 al 2015. Piacente, a Genova, si è occupato delle inchieste relative all’attentato terroristico all’amministratore delegato di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi, che fu ferito da due anarchici e del caso Berneschi-Banca Carige

Le sede era coperta ad interim dal procuratore aggiunto Francesco Pinto dal luglio scorso, quando era andato in pensione Francesco Cozzi.

La nomina è stata approvata a larghissima maggioranza, con 4 astensioni e un contrario. Il Csm ha deciso di anticipare la trattazione della delibera di nomina per la sede di Genova per non lasciare vacante il ruolo durante il processo per il crollo del Ponte Morandi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...