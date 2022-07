Uccide la moglie e chiama i Carabinieri. Omicidio a Trasta

È successo questo pomeriggio nella zona della Valpolcevera. L’uomo ha ucciso la propria consorte, poi ha composto il numero di telefono dell’Arma e si è autodenunciato

L’uomo avrebbe 60 anni. Sul posto i militari del Radiomobile e quello del Nucleo investigativo dei Carabinieri.

Secondo le prime informazioni i due, coetanei, stavano per separarsi. Lui, secondo quanto ha raccontato ai militari dell’Arma autodenunciandosi, l’ha uccisa. Quindi ha cominciato a vagare per la Valpolcevera, fino a quando non ha deciso di comporre col proprio cellulare il numero dei Carabinieri raccontando quanto aveva fatto: «Venite a prendermi», ha detto.

Ora nella casa della coppia, dove si trova il cadavere della donna, sono attesi il medico legale e il magistrato di turno.

Articolo in aggiornamento

