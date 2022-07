Meteo Arpal: cielo sereno e instabilità pomeridiana nell’entroterra, con locali rovesci o temporali

Previsione per giovedì 28 luglio 2022

Cielo sereno o poco nuvoloso sulle zone costiere. Condizioni di instabilità pomeridiana nelle zone interne e sui rilievi con locali rovesci o temporali anche moderati

Temperature: minime in aumento, massime pressoché stazionarie. A Genova tra 26 e 42 gradi.

Umidità: su valori medi

Venti: deboli variabili o in regime di brezza

Mare: poco mosso

Segnalazioni di Protezione Civile – disagio per caldo

[Sotto: le previsioni per i prossimi giorni]

Previsione per venerdì 29 luglio 2022

Mattina in prevalenza soleggiata. Aumento della nuvolosità e dell’instabilità dal pomeriggio per il transito di una perturbazione: locali rovesci o temporali da Ponente in estensione a Levante

Temperature: pressoché stazionarie

Umidità: su valori medio-alti

Venti: deboli variabili tendenti a disporsi meridionali

Mare: poco mosso in aumento a mosso in serata da Ponente

Tendenza

