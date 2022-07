Ancora scintille tra Fdi e Bucci, Rosso: «Adesione alla lettera pro governi Draghi sua posizione personale»

Il commissario regionale di Fratelli d’Italia prende le distanze: «Tornare al voto e per avere un governo coeso, omogeneo, autorevole e alternativo alla sinistra»

«Fratelli d’Italia non condivide la scelta del sindaco di Genova Marco Bucci di sottoscrivere la lettera aperta in favore dell’attuale governo e se ne dissocia formalmente. Riteniamo che la sua adesione sia da considerarsi di carattere personale e non rappresenti la volontà dell’intera città né dell’intera maggioranza in consiglio comunale. Certamente non quella del nostro partito che si batte per restituire al più presto la possibilità di tornare al voto ai cittadini italiani e per avere un governo coeso, omogeneo, autorevole e alternativo alla sinistra». Così dichiara a nome di tutto il partito il commissario regionale Matteo Rosso.

