Copiosa perdita d’acqua al Lagaccio. Sul posto Vvf e Polizia locale

È stata valutata la chiusura del tratto, all’altezza del civico 28 di via del Lagaccio, ma al momento il rischio è scongiurato

La perdita riguarda una condotta di acque bianche. Sono arrivati i tecnici Iren che hanno valutato che non è necessaria la chiusura della strada per eseguire i lavori in urgenza. Sul posto verrà approntato cantiere e, se necessario, posizionato un semaforo provvisorio per il senso unico alternato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...