Meteo Arpal: sole con possibili locali rovesci o temporali nel pomeriggio

Previsione per sabato 16 luglio 2022

Il fine settimana si apre con una giornata in prevalenza soleggiata, disturbata dalla presenza di addensamenti nuvolosi residui in mattinata in progressivo dissolvimento. Attività convettiva pomeridiana sui rilievi con locali rovesci o temporali

Temperature: localmente stazionarie o in aumento. A Genova tra 24 e 33 gradi.

Umidità: su valori medio-alti

Venti: deboli variabili o in regime di brezza

Mare: poco mosso

Segnalazioni di Protezione Civile: disagio per caldo

Previsione per domenica 17 luglio 2022

Condizioni anticicloniche garantiscono alla Liguria tempo stabile e soleggiato, accompagnato da un ulteriore aumento delle temperature e calo dell’umidità, legato alla presenza di venti di favonio

Temperature: in aumento

Umidità: su valori bassi

Venti: settentrionali fino a moderati, locali brezze

Mare: poco mosso

Segnalazioni di Protezione Civile – disagio per caldo anche moderato

Tendenza

