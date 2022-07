Giornata nera per gli incidenti sul lavoro: gravi due operai

Si tratta di due operai edili. Il primo è caduto dalle impalcature al terzo piano di una casa, il secondo è rimasto schiacciato da un camion. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza al pronto Soccorso del San Martino

A Rapallo un operaio di 60 anni è caduto dalle impalcature su un’aiuola sottostante, che in qualche modo ha attutito il colpo. Il secondo è rimasto ferito a causa del ribaltamento dell’autocarro da cui stava scaricando sabbia all’interno di un cantiere edile situato a Cogorno. Entrambi sono stati soccorsi dal 118 con ambulanze e auto mediche, ma il secondo, per accorciare i tempi, è stato trasportato al San Martino in elicottero.

In copertina: foto d’archivio

