Auto ribaltata in via Rosselli, due persone soccorse ed estratte dal mezzo rovesciato

È successo intorno alle 5 di questa mattina. Il veicolo ha fatto filotto di auto posteggiate

Scompiglio ad Albaro di prima mattina. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco che hanno soccorso gli occupanti del veicolo estraendoli dall’abitacolo dal quale non riuscivano ad uscire da soli. I feriti sono stati presi in carico dai soccorso inviati dal 118 che li hanno trasportati al pronto soccorso in codice giallo, di media gravità. Al triage del San Martino i codici sono stati classificati arancioni.

Sul posto anche la Polizia locale che ha garantito la chiusura della strada mentre operavano i Vigili del fuoco e i soccorsi medici e ora, dopo i rilievi, dovranno ricostruire le cause dell’incidente. La strada è stata riaperta solo alle 7:30 di questa mattina, dopo la rimozione del veicolo e la bonifica della strada.

Richiesti i prelievi ematochimici per scoprire se il guidatore avesse alte concentrazioni di alcol nel sangue.

Aggiornamento: la Polizia locale ha contestato al guidatore la guida in stato di ebbrezza.

Mi piace: Mi piace Caricamento...