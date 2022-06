Claudio Montaldo sindaco di Ceranesi col 56,2% dei voti

L’ex vice sindaco di Genova e, per due cicli, assessore alla Sanità della Regione si è presentato con la lista “Una storia in Comune”.

3.234 gli aventi diritto al voto, hanno votato 1.547 persone di cui 870 (56,2%) hanno votato Montaldo presidente. La principale sfidante era Emanuela Molinari, sindaco uscente (“Bene Comune”, 449 voti). Terzo Gerardo Altosole di Uniti per Ceranesi.

«Si sta concludendo una giornata dominata da sentimenti intensi e contrastanti. Stamane il dolore per la perdita del mio Sindaco, Beppe Pericu, al cui fianco ho vissuto una stagione straordinaria per Genova. E oggi l’elezione a Sindaco di Ceranesi. Con un consenso molto ampio che dimostra la fiducia e anche le aspettattive dei cittadini – ha scritto Montaldo sulla sua pagina Facebook -. Grazie a tutti gli elettori che ci hanno votato e a tutti coloro che comunque hanno partecipato al voto. Ad ogni cittadino del Comune la certezza che sarò il Sindaco di tutti e che a tutti le nostri porte sono aperte. Da domani al lavoro per onorare gli impegni che ci siamo presi. Un ringraziamento ai 12 candidati che mi hanno affiancato e che continueranno a farlo, insieme a tutti coloro che vorranno seguire il nostro lavoro».

Mi piace: Mi piace Caricamento...