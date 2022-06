Si sente male in auto, va a sbattere e muore in corso Ugo Bassi

È successo questa notte a mezzanotte quando l’uomo, Filippo Oliveri, 74 anni, ha perso il controllo del veicolo che stava guidando per un malore

Tragico incidente in corso Ugo Bassi, all’altezza di via Paleocapa, nel quartiere di Oregina. Filippo Oliveri, era alla guida del suo veicolo quando si è sentito male e non è più riuscito a governarlo. La sua auto ne ha investito un’altra. L’uomo è morto, presumibilmente non per lo scontro, ma per il malore.

Sull’auto, con lui, c’era la moglie.

Sul posto la polizia locale del turno notturno e gli specialisti del Nucleo infortunistica del reparto Pronto Intervento della Polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente.

