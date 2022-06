Auto contro un palo della luce in via di Pino, anche una bimba al pronto soccorso

Un altro incidente nella stessa strada: ubriaco finisce con l’auto contro i veicoli in sosta

Questa sera, alle 19 circa, i Vigili del fuoco del distaccamento Mario Meloncelli hanno prestato soccorso su un incidente stradale in via di Pino. Il conducente di una vettura, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo ed è andato ad impattare contro un palo facendolo anche cadere. Gli occupanti, tra cui una bambina, sono usciti autonomamente. Due persone sono state trasportate al pronto soccorso in codice giallo, una al San Martino e la bimba al Gaslini. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area. Sul posto anche la Polizia locale.

È successo 100 metri dopo il tornante del campo “Ca de Rissi”

Un altro incidente è avvenuto all’altezza civico 73, poco più a monte rispetto al primo. Un’auto condotta da un uomo poi rivelatosi ubriaco è finita contro alcuni motocicli in sosta. Anche in questo caso è intervenuta la Polizia locale.

